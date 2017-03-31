Ученые открыли пять полезных свойств смеха

Ученые смогли открыть полезные свойства смеха. Как оказалось, смех способен избавить человека от боли, а также укрепить его отношения с партнером.

Исследователи выявили целых пять полезных свойств смеха. Одно из таких - избавление организма от гормонов стресса. Во время смеха происходит выброс эндорфинов, который делает человека счастливее без физических или моральных затрат. В то же время смех способен оказать влияние на производительность. Она увеличивается, если во время работы или тренировки человек смеется, кроме того, смех способен избавить человека от боли.

Третья причина заключается в укреплении отношений. Гормоны счастья посылают в мозг человеку импульсы удовольствия и партнер становится практически незаменимым, в связи с чем можно предположить, что смех является главной составляющей крепких и счастливых взаимоотношений. Кроме того, во время обучения человеку предлагается немного развеселиться, так как смех стимулирует запоминание. Изученный материал будет "записываться" на позитивную эмоцию и простимулирует мозг к дальнейшему запоминанию информации.

Также специалисты полагают, что смех снижает все шансы заболеть. Смех обладает способностью повышения уровня антител, которые борются с патогенными организмами.