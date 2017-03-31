Учёные: несколько минут занятий спортом в день спасут ваше здоровье

Учёные всего мира обеспокоены тем, что количество людей с лишним весом неуклонно растёт с каждым годом. Можно спасти свое здоровье, если выполнять это упражнение всего несколько минут в день.

Давно известно, что лишние килограммы способствуют развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета. Причина может быть не только в генетической наследственности, но также и в неправильном образе жизни. В зоне риска находятся люди, которым приходится много сидеть во время работы. Оказывается, чтобы избавиться от лишнего веса и укрепить свое здоровье, достаточно лишь 30 минут упражнений в день. Упражнение можно выполнять во время рабочего дня. Достаточно встать и походить возле рабочего места в течение 5 минут, и проделать это несколько раз.

Постепенно время каждого подхода можно увеличивать. Физическая подготовка не имеет значение, важно стремление к движению и желание быть здоровым. Учёные подтверждают, что здоровое питание, соблюдение гигиены, крепкий сон и выполнение незамысловатых упражнений продлевают жизнь человека.