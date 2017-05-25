Ученые рассказали о смертельной опасности недосыпания

Биологи давно установили, что человеку нужно спать минимум 8 часов в день. В противном случае его ожидают смертельно опасные последствия.

Исследователи "Независимой газеты" утверждают, что людям для полноценной и здоровой жизни нужно проводить во сне примерно 30% своего времени. Если же физиологический отдых будет недостаточно длительным - это грозит рядом отрицательных явлений. Недоспавший человек отличается скорой утомляемостью, низкой концентрацией, раздражительностью. Более того, со временем увеличивается риск неврозов.

Кроме ума, недосып негативно влияет на тело. Благодаря ему набирается избыточный вес, развиваются болезни сердечно-сосудистой системы наряду с риском инфаркта или инсульта, которые способны нанести непоправимый ущерб для организма - вплоть до смерти.