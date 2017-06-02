ВБ: в Таджикистане каждый пятый ребенок имеет задержки в росте из-за недоедания

Всемирный Банк сообщил о результатах исследований, согласно которым в Таджикистане более 20% детей младше 5 лет имеют задержки в росте из-за недоедания. Так, практически каждый пятый ребенок Таджикистана имеет проблемы с питанием, что отражается на его здоровье.

Как стало известно, в Таджикистане, по сравнению с государствами в Европе и в Центральной Азии, отмечен наивысший показатель уровня задержки роста у детей, не достигших 5-летнего возраста. По данным исследователей, наиболее страдают от риска задержек роста дети из домохозяйств, где нет разнообразия продуктов с разными уровнями калорийности. Помимо этого, проблемы наблюдаются у живущих в хозяйствах детей из-за отсутствия там полноценного доступа к питьевой воде и сниженного уровня комфортных санитарных условий.

Наиболее высокий уровень распространения задержек в росте специалисты отметили в районах, находящихся в республиканском подчинении. Там уровень задержек роста достигает 24%. Самый маленький показатель распространенности проблем с ростом зафиксирован в Душанбе, там показатель не превысил 10%.