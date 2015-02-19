ВЦИОМ: более половины россиян следят за своим питанием и занимается спортом

Опрос показал, что в России среди жителей страны растет тенденция следить за рационом питания и придерживаться правил о здоровье и спорте. Специалисты из ВЦИОМ рассказали, сколько россиян едят здоровую еду и ведут активный образ жизни.

В опросе задействовали 2 000 жителей России, всем им больше 18 лет. Респонденты ответили на вопросы о том, следят ли они за своим питанием и занимаются ли спортом. Ответы оказались, в большинстве случаев, положительными, что очень обрадовало экспертов.

Так, в 2018 году 60% россиян придерживаются правил здорового питания. Из них, 7% сидят на диете по рекомендации врачей, 12% придерживаются самостоятельно выбранной диеты, а 41% граждан просто старается есть полезные продукты и питаться правильно.

Помимо этого, эксперты установили, что количество жителей России, которые не могут покупать качественные продукты и едят лишь самое дешевое, уменьшилось в два раза. За 2018 год опросы показали, что лишь 14% россиян не могут себе позволить есть полезную и дорогую еду.

Тем не менее, результаты опроса могут быть омрачены тем, что не так давно эксперты рассказывали о нездоровой тенденции роста ожирения. Если взрослые россияне придерживаются здорового рациона, то юные жители страны активно игнорируют все правила и питаются вредной едой. Среди подростков стремительно растет процент ожирения и эксперты настоятельно рекомендуют об этом задуматься.