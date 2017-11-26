Ученые: поездки в метро опасны для слуха

Ученые выяснили, чем метро опасно для здоровья человека. Оказалось, что от громких звуков, которые превышают 80 дБ, могут нанести слуху человека серьезный вид.

По данным, которые стали известны ученым, поездки в метро могут нанести человеку значительный вред. В метрополитене вагоны издают звуки, которые могут превышать 80 дБ. Такой уровень звука способен повредить слух человека. По словам ученых, к серьезным последствиям и к глухоте может привести длительное нахождение в подземке.

Если человек будет воспринимать звуки метро в течении 8 часов, что последствия не заставят себя долго ждать. Однако, отмечают ученые, в современном мире люди часто бывают в метро и проводят в вагонах подземки много времени.

Даже если человек не будет находиться в метро больше 8 часов, а будет постоянно опускаться в подземку на менее длительные отрезки времени, вред слуху все равно будет нанесен. Длительное пребывание в метро и восприятие громких звуков приведет не только к повреждению слуха, но и вызовет глухоту.