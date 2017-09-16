Ученые: кариес вызывает рак и передаётся через поцелуи

Ученые выяснили, что кариес несет не только проблему с внешним видом зубов. Кариес увеличивает риск заражения раковым папилломавирусом и может передаваться через поцелуи или через питье из одной тары.

Как сообщается, кариес – опасная проблема, которую обязательно нужно лечить. Недавние исследования показали, что к кариесу приводят не только плохой уход за полостью рта и недостаток витаминов, к проблеме с зубами приводят и поцелуи.

Ученые установили, что при поцелуях усиливается словообразование, а через слюну кариес может попасть от одного человека к другому. Помимо того, что слюна содержит микроэлементы и даже естественные антибиотики. Однако, через слюну могут передаваться и инфекции, в особенности, если у целующейся пары снижен иммунитет.

Специалисты также сообщили, что новые исследования показали взаимосвязь кариеса и развития рака горла. Оказалось, что кариес на 28% увеличивает риск заражения раковым штаммом вируса, приводящего к онкоболезни.

Также стало известно, что к лечению кариеса подходить нужно очень ответственно. Если лечение будет неправильным, то бактерия кариеса может попасть в кровь и распространиться по всему организму. Такое заражение приведет к тому, что у человека сильно ослабится иммунитет и начнутся серьезные осложнения.