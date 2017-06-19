Птичий помет, укусы пчел и массаж со змеями: зачем женщины осознанно идут на риск

Индустрия красоты совершенствуется с каждым днем, в погоне за вечной молодостью женщины нередко выбирает весьма странные и опасные методы для омоложения. Современные мастера салонов красоты предлагают пчелиные укусы, массажи со змеями, втирание птичьего помета и манипуляции с огнем.

Нередко, в погоне за красотой женщины рискуют своей жизнью и здоровьем. Ради продления молодости они готовы терпеть укусы пчел и маски с птичьим пометом. Однако, манипуляции с пчелами могут стать причиной аллергии и смерти, так как яд этих насекомых может вызвать в организме крайне серьезные осложнения.

От масок с птичьим пометом может проявиться аллергическая реакция, эксперты назвали такие товары «выкачкой денег», так как пользы они не несут. В стремлении быть красивыми женщины игнорируют все нормы здоровья и рискуют не только лишиться красоты, но и жизни.

Сейчас предлагается массаж со змеями. Такие мастера уверяют, что эффект будет ошеломительным, но, как показывает практика, от таких массажей остаются лишь неприятные впечатления. Эксперты с опаской смотрят и на новую манипуляцию – массаж огнем. Кроме потраченных денег и острых ощущений клиент не получает ничего, морщины огонь не сжигает.

Как отмечают эксперты, женщинам стоит забыть о применении помета или бычьего семени в маски. Также стоит с осторожностью соглашаться на процедуры с укусами пчел и огненным массажем. По мнению специалистов, сейчас существует масса новых методов, которые безболезненно и безопасно продлят женщинам их красоту