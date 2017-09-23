В Пермском крае вместо туалетной бумаги в больнице выдают документы с личными данными пациентов. Такие вещи происходят в Большесосновской центральной районной больнице, передает в СМИ экс-главврач региональной Уинской больницы.

СМИ передают подробности ситуации, которая происходит в Большесосновской ЦРБ. Оказывается, что врачи в ней нарушают правила, которым обязаны следовать в силу своих должностей. Это заметил экс-главврач региональной Уинской больницы Дмитрий Барановский и рассказал об этом представителям пресы. По его словам, вместо туалетной бумаги в больнице выдают документы с личными данными пациентов. Он считает это грубым нарушением, так как на листах содержатся названия фамилий с соответствущими адресами, возрастом, заключением врача и датой посещения.

Как оказалось, документы ранее принадлежали врачу-стоматологу, который до сих пор работает в больнице. О ситуации уже уведомили Министерство здравоохранения Пермского края, остается ждать его комментариев.