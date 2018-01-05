Врачи исследовали полезность палео-вегетарианской диеты

Не так давно мир узнал о системе палео-вегетерианской диеты, что в значительной мере ставит под вопрос ее целесообразность. На днях специалисты из США сделали вывод о том, что палео-вегетерианская диета является самой питательной и популярной среди современных способов для похудения. Но до сих пор неизвестно, насколько она может быть полезна.

Современные методики питания такие как вегетарианство и веганство уже давно укрепились на просторах интернета, однако палео диета подразумевает рацион неандертальцев на принципах естественности и натуральности.

Врачи и диетологи не могут прийти к общему согласию из-за крайне несбалансированного рациона данной диеты. Он включает питание из 75% растительной пищи, продуктов животного происхождения и полный отказ от полуфабрикатов. В частности запрещается молоко и крахмал необходимый для правильного функционирования внутренних органов. Согласно выводам врачей лишь грамотно дополненная диета не приведет к ухудшению здоровья.