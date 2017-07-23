Ученые: быстрее всего сбросить вес помогает набор натуральных продуктов

Британские ученые доказали, что набор натуральных продуктов позволяет людям худеть эффективнее всего. Такое исследование было опубликовано в издании Королевского Медицинского Сообщества.

Сотрудники Университета Лестера обратили внимание на так называемую "викторианскую" диету. Начало этому методы положили ирландские бедняки, жившие в одноименную эпоху. Они питались, преимущественно, овсянкой, картофелем, природными молочными продуктами, сельдью и небольшим количеством мяса. Среди овощей популярностью пользовались: лук репчатый, лук-порей, капуста, свекла. Среди фруктов: яблоки, груши, а также вишня и клубника.

Подобное сочетание блюд позволяет получить все необходимые витамины и питательные вещества, а вместе с тем избежать вредных химических добавок. Именно эти условия позволят человеку сбросить лишний вес быстро и без ущерба для организма. Исследователи отмечают, что конкуренцию викторианской может составить только средиземноморская диета. Их объединяет неприятие рафинированных углеводов. Впрочем, викторианская, согласно ученым, обеспечивает больший приток полезных элементов из продуктов, произведенных в условиях натурального сельского хозяйства.