Медики рассказали об опасностях излучения Wi-Fi‍

Медики рассказали об опасностях Wi-Fi‍. Согласно информации, предоставленной ими, это излучение может повлиять на беременность и угнетать растущие ткани. Кроме того, в зоне риска оказываются подростки, так как они также являются растущими организмами.

Специалисты поведали также и о других опасностях, которые может в себе таить использование Wi-Fi‍. По их словам, недолгое нахождение человека под излучением не вызовет аномальных последствий, речь идет о длительном воздействии. Так, они говорят, что это может вызвать проблемы со сном, а также плохое самочувствие. Эти факторы, несомненно, негативно отразятся на общем здоровье.

Кроме всего этого, медики утверждают, что длительное нахождение под излучением снижает активность мозга. Вследствие этого могут развиваться проблемы с концентрацией, также с памятью. Но не только этот важный орган может реагировать на воздействие Wi-Fi‍. Как утверждают специалисты, не исключено, что оно может приводить к бесплодию, так как доказано, что оно частично обездвиживает мужскую сперму и повреждает ДНК.

Последняя, но не самая незначительная опасность, заключается в том, что Wi-Fi‍ может провоцировать развитие раковых опухолей. Это происходит из-за излучения, которое производит в организме дисбаланс и вызывает окислительные процессы.

Исходя из этих умозаключений ученых, следует понимать, что от этого излучения необходимо себя защищать. Как минимум, следует выключать роутер, если он находится в квартире, на ночь, а также не размещать его на кухне или в спальне.