Учёные: Разработана методика для воскрешения мёртвых

Специалисты из Массачусетского технологического института и американской компании криобиологических исследований «Медицина 21 века» с помощью технологии, разработанной три года назад, показали, как можно сохранять образцы мозга достаточно долгий срок. Предполагается, что в будущем благодаря этому методу выйдет воскрешать мёртвых.

В 2015 году команда экспертов во главе с Робертом Макинтайром из Массачусетского технологического института и Грегом Фахи из «Медицины 21 века» создали технологию сохранения мозга у млекопитающих. Развивая это исследование, за три года специалисты подошли к тому, чтобы применить его и по отношению к мозгу человека. Роберт Макинтайр основал проект под названием Nectome, целью которого является реализация такой задумки в жизнь, как сообщает «Версия.Инфо».

Предполагается, что до конца 21 века получится практически полностью оцифровывать любые воспоминания человека – от эпизода из его любимой книги до ощущения морозного воздуха или семейных посиделок. Если проект удастся реализовать, то можно будет воссоздавать сознание. Сама методика сохранения мозга основана на новой форме охлаждения, предполагающей постепенное снижение температуры до -135 градусов по Цельсию. Критики данного исследования отмечают, что даже если всё получится, это не будет означать полное воскрешение человека в случае необходимости, а только создание его цифровой «копии».