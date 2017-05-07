Модель Алена Шишкова удивила поклонников своими обеденными порциями

Современная российская модель Алёна Шишкова опубликовала фото в Instagram, на котором она демонстрирует множество жирных и калорийных блюд. Как заявляет Алёна, она может съедать огромное количество еды, не придерживаясь различных диет и при этом весить всего 54 килограмма.

Девушка признается что, находясь в Германии, где национальная кухня является очень жирной и вкусной, она может себе позволить гораздо более обширный рацион, чем множество других моделей.

Данное фото, вызвало широкий резонанс среди ее поклонников, пользователи отмечают что кусочки рыбы и овощей не способны сбалансировать данный рацион и существенно повлиять на конституцию тела. Тем не менее, Алёна настроена на активную подготовку к летнему периоду работы. Особое внимание при этом, девушка уделяет занятию спортом.