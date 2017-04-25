Ученые нашли лучшее успокоительное для студентов во время сессии

Ученые считают домашних животных лучшим средством успокоения для студентов, которые сдают сессию. Об этом канадские исследователи написали в журнале Stress and Health.

Сотрудники канадского универститета Британской Колумбии в Ванкувере выяснили, что регулярные игры с терапевтическими котами и собаками помогают учащимся существенно снизить уровень стресса. Давно известно, что питомцы способствуют лучшему здоровью людей, снижают риск аллергии и даже продлевают срок жизни одиноки старикам. Жители западных стран начали целенаправленно приводить "лечебных" зверей к больным с целью "пет-терапии".

Ученые под руководством Эммы Уорд-Гриффин первыми решили изучить влияние животных на молодых людей, страдающих в период сессии. Они провели небольшой эксперимент при участии порядка 300 студентов канадского ВУЗ. Одна группа играла с любимцами, а другая - воздерживалась от таких контактов. В течение двух недель биологи наблюдали за респондентами и регулярно проводили опросы. Выяснилось, что спустя всего 10 часов после игры молодые люди стали меньше испытывать раздражение, стресс и, напротив, начали замечать знаки поддержки от окружающих. В то же время прямые эмоции очень быстро улетучивались. Организаторы считают, что результаты эксперимента свидетельствуют о значительной пользе от домашних животных во время различных напряженных ситуаций.