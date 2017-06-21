Ученые: секс и сон в носках полезны для здоровья

Как стало известно, не только секс в носках полезен для здоровья. Ученые удалось выяснить, что спать в носках весьма полезно для человека, многим людям носки смогут помочь избежать ряда болезней и осложнений заболеваний.

Группа ученых провела исследования и ряд экспериментов, в ходе них они выяснили, как сон в носках влияет на здоровье человека. Ранее они уже доказывали, что заниматься сексом в носках – куда более полезнее, чем без них. Теперь же стало известно, как влияет на здоровье сон в носках.

Как оказалось, носки помогают организму спящего человека регулировать температуру тела во время сна. Ближе к утру, к 4:00 часам, температура тела человека снижается до минимального уровня, подобных показателей в течении всего дня больше не бывает. Носки, надетые перед сном, помогают избавиться от проблемы переохлаждения.

Помимо этого, сон в носках сохраняет ступни теплыми, что приводит к расширению сосудов, усиливает кровоток. Именно это и сказывается на том, что носки помогают человеку не переохлаждаться во время сна.

Также врачи рассказали, что носки стоит носить и тем, кто страдает от болезни Рейно. Особенно помогут носки женщинам, которые страдают от менопаузы. Положительное влияние от согревания ног скажется на снижении негативных симптомом.