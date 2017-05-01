ВОЗ предрекла глобальную эпидемию неизвестной смертельной болезни

Специалисты из Всемирной Организации Здравоохранения сообщили о надвигающейся глобальной эпидемии. Пока еще не известной, но смертельной, болезни. Патоген, вызывающий данную болезнь, еще не установлен, но уже был промаркирован.

Патоген смертельной болезни, которая приведет к глобальной эпидемии, получил название «Х». Ученые еще не смогли выявить конкретное заболевание, но хотят заранее подготовиться к массовому распространению. Опасения биологов не пустые, так как в прошлый раз новость об опасной болезни не была воспринята, а после этого, человек заразился ВИЧ-инфекцией от животных.

Новая болезнь, считают ученые, будет относится к паразитарным или инфекционным. Провоцирующие развитие такой болезни возбудители чаще всего являются паразитами в организме животных. Такие животные для возбудителей являются естественным резервуаром.

Подобным образом ученые характеризовали свиной грипп. Тогда паразиты мутировали и стали заражать людей, что привело к эпидемиям. В качестве примера ученые также напоминают об Эболе, которая унесла жизни тысячи людей.

Сейчас биологи решительно заявили, что игнорировать новость о грядущей эпидемии не стоит. К болезни нужно готовиться и заранее продумать все ее возможные последствия.