Рацион здоровья: эксперты рассказали, каким должен быть ужин

Ужин для многих людей является основным приемом пищи, так как в течении дня поесть не всегда удается. Эксперт рассказал, как стоит ужинать, чтобы оставаться здоровым и сохранять бодрость утром.

По словам эксперта, основной ошибкой, которую допускают во время ужина, является переедание. От слишком плотного ужина нарушается сон, увеличивается вес и сбивается график питания. Чтобы избежать всех этих проблем стоит ужинать «без фанатизма».

Также перед сном стоит придерживаться ряда правил для вечернего принятия пищи. Важно отказаться от бодрящих напитков, таких как кофе, чаи или энергетики. На ночь не стоит есть жирную пищу, она слишком тяжело переваривается и может привести к набору веса. Помимо этого, на ужин не стоит есть сладости, они перейдут в жировые отложения, так как ночью организм тратит меньше сил на переваривание еды, а потратить калории во время сна весьма трудно.

Эксперты рекомендуют придерживаться правильного графика питания, тогда не будет желание переедать на ужин. Идеальный ужин составить не так уж и сложно. В качестве основного блюда стоит выбрать мясо без кожи, рыбу или постную говядину. К мясу или рыбе можно добавить овощи. А вот от круп и других углеводных продуктов на ночь стоит отказаться. Еще одним важным правилом является размер порции, для здоровья организма важно употреблять пищу небольшими порциями. Так, резюмируют эксперты, важно не пропускать завтрак и обед, тогда переедать на ужин соблазна не возникнет.