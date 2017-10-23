Ученые доказали безвредность прививок для иммунитета

Ученые из США доказали, что сочетание прививок не несет вреда для иммунитета детей. Результаты исследования опубликовали на ресурсе Science Alert.

Американские эксперты проанализировали медицинские показания 944 детей возрастом 2-4 года с целью проверить, может ли введение многих антигенов ослабить способность организма противостоять новым инфекциям. Полученные результаты свидетельствуют о том, что нет влияние вакцинации на общую иммунную обороноспособность незначительное. Неоднократно привитые малыши справляются с новыми вирусами с не меньшей эффективности, чем сверстники, избежавшие процедуры.

Авторы работы предполагают, что вакцинация продолжит служить предметом активного спора ещё долго. Поэтому необходимо проводить новые эксперименты, чтобы пролить больше света на явление. Медики отмечают, что потенциальный вред из-за отсутствия прививки гораздо выше, чем мифическое ослабление иммунитета. В связи с опасностью заболеваний они призывают не игнорировать вакцинацию.