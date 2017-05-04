Болезнь Альцгеймера предотвратят орехи и рыба - Ученые

Ученые из США, рассказали, что болезнь Альцгеймера может предотвратить употребление в пищу орехов и рыбы. Это объясняется их высоким содержанием жирных кислот омега-3, которые положительно влияют на кровообращение в мозге.

Как известно, болезнь Альцгеймера является достаточно распространенной по всему миру. Лишь в России зафиксировано число более 1,5 млн, которое указывает на количество больных. Болезнь прогрессирует и аналитики предсказывают еще худшее положение в стране относительно того, насколько увеличится через время число подобных пациентов, но лекарства от нее изобрести так и не удалось. По этой причине доктора настоятельно рекомендуют предпринимать профилактические меры, которые помогут предотвратить развитие болезни Альцгеймера.

Руководитель Национального исследовательского центра "Здоровое питание" Олег Медведев рассказал, что для этого можно делать. Так, он посоветовал регулярно употреблять в пищу орехи и рыбу, так как их химический состав богат полиненасыщенными жирными кислотами. Именно они заставляют мозг активно работать и борются с воспалительными процессами в нем. Специалист подчеркнул, что полезные вещества будут накапливаться, а потому снижать риск приобрести болезнь Альцгеймера.