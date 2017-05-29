В Великобритании влюбленные проснулись знаменитыми из-за личинок в ягодицах

В Великобритании влюбленные внезапно проснулись знаменитыми из-за личинок в ягодицах. Больница, в которой проходили лечение супруги, опубликовала результаты исследования в British Medical Journal, а СМИ растиражировали его с насмешливыми заголовками.

Как стало известно, супруги отдыхали во Франции, на острове Мартиника, когда женщина внезапно почувствовала резкую боль в районе ягодиц и на следующий день обнаружила красную сыпь. Через некоторое время высыпание поразило и мужчину. Влюбленные отправились в больницу за помощью, однако там врачи прописали только антибиотики, которые никак не повлияли на ситуацию.

По прилету домой супруги тут же обратились в больницу Кембриджа, где медики назначили квалифицированное лечение, выписав антипаразитический препарат. Стоит отметить, что с начала заражения прошло достаточно времени, потому черви успели отложить свои личинки даже в легких, из-за чего супруги начали кашлять, ощущать боль в груди, у них появилась одышка.

Медики решили, что ситуация является уникальной и с разрешения пациентов разместили исследование на данную тему, прикрепив фотографии с зараженными ягодицами в издании British Medical Journal. Об этом сразу же стали писать другие СМИ, придумывая насмешливые заголовки, вроде "Неприятный сувенир" или "Пока сыпь не разлучит нас", начали печатать фото и указывать реальный возраст пациентов.

Супруги побоялись, что друзья и знакомые могут узнать их по этим данным, потому попросили медиков удалить статью, на что те, естественно, согласились и закрыли доступ к статье на официальном сайте.