Покрасневшие глаза стариков указывают на возможные проблемы с памятью

Ученые из США выяснили, что покрасневшие глаза у пожилых людей указывают на возможные проблемы с памятью. Об этом рассказали сотрудники Университета Джона Хопкинса.

Давно известно, что расстройства когнитивных функций сопровождаются повреждениями крупных артерий и небольших капилляров в мозгу. По маленьким сосудам можно найти признаки потери памяти ещё на ранних стадиях недуга, однако обнаружить отклонения очень непросто из-за размеров. Американцы предположили, что болезненные процессы можно выявить, изучая глазные яблоки пациентов. Они отмечают, что кровеносная система мозга и глаз анатомически очень похожа.

Чтобы проверить свою теорию, медики провели масштабный эксперимент. Они протестировали 12 317 человек на память и мышление. Они повторили тесты спустя 6 и 20 лет, чтобы сверить возрастные изменения. Кроме того, были сделаны снимки сетчатки участников эксперимента, возраст которых примерно 60 лет. В итоге ретинопатию в легкой форме диагностировали у 365 человек. А у 256 наблюдались умеренные или тяжелые расстройства глаз.

Сверив медицинские показатели с данными тестов ученые обнаружили, что склонность людей с серьёзными формами ретинопатии к ухудшению памяти была выше, чем у участников со здоровыми глазами. Профессор Дженнифер Дил заявила, что после окончательного подтверждения гипотезы можно будет разработать новую методику выявления когнитивных отклонений.