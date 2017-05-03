Российские учёные совершили прорыв в лечении диабета

В четверг, 22 февраля, в Москве прошел форум «Удивительное в российском здравоохранение». В рамках форума были представлены новейшие изобретения и методы лечения в сфере здравоохранения.

Одним из самых прорывных моментов для медицины, по мнению главы Минздрава РФ, Вероники Скворцовой, стало создание инсулин-продуцирующих клеток, способных вывести лечение диабета на новый уровень. По словам министра, уникальность этого открытия заключается в том, что такие клетки способны вылечить диабет второго типа, стать своего рода заместительной терапией для организма пациента.

Скворцова так же отметила, что российская медицина вышла на новый уровень развития, научившись создавать органы из аутологичных клеток.

Напомним, что недавно шведские исследователи предложили новую классификацию диабета на 5 различных видов, что, по их мнению, позволит подобрать более уникальные схемы лечения для каждого случая, а так же выявить риски осложнения на начальных этапах лечения.