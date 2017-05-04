Ученый рассказал о вреде сексуального воздержания

Сексуальное воздержание наносит существенный вред физическому и психическому здоровью человека. Так рассказал профессиональный сексуальный психотерапевт Сари Купер.

Ученый утверждает, что некоторые люди на фоне длительного отсутствия сексуальных контактов испытывают вялость. Более того, со временем желание заняться сексом слабеет. Иногда в сознании может вырабатываться установка по типу "С глаз долой — из сердца вон".

Сари Купер отмечает, что одним из главных полезных особенностей секса является кожный контакт. Соприкасаясь таким образом, люди эффективно утешают друг друга и способствуют хорошему психологическому состоянию. В связи с этим в процесс воздержания существует серьёзная угроза стресса.

С физической стороны отсутствие половой связи сильнее всего сказывается на женщинах. Если они длительное время избегают интимной близости - у них ослабевают стенки влагалища. Из-за этого представители прекрасного пола испытывают дискомфорт от первого секса после длительного перерыва.