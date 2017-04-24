Ученые: каждый двадцатый человек рискует умереть преждевременно

Ученые из США обнаружили, что каждый двадцатый человек по всему миру рискует скончаться преждевременно. Об этом сообщают исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Американские биологи провели научную работу и выяснили, что примерно 5% всего населения планеты может состариться и скончаться раньше отведенного природой срока. Человека, попавшего в это число, не спасет даже здоровое тело и благоприятный образ жизни.

Результаты исследований показали, что в основе этого процесса лежат генетические отклонения - метилирование ДНК. Из-за этого явления нарушается правильная дифференцировка клеток. Это, в свою очередь, означает преждевременную гибель с вероятностью в 50%. Открытие американцев поможет медикам понять причину ранней старости людей, которые занимаются спортом, ведут профилактику заболеваний и сбалансировано питаются. Изучив процесс подробнее, в будущем возможно его побороть.