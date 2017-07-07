Учёные назвали продукт, который продлевает жизнь при раке толстой кишки

Учёные из Йельского университета в Нью-Хейвене в Коннектикуте назвали продукт, который продлевает жизнь при раке толстой кишки третьей стадии. Специалисты отмечают, что употреблять его необходимо регулярно.

Речь идёт об орехах. Учёные 6,5 лет наблюдали за 826 больными. Их разделили на две группы. Одни ели по две порции орехов в количестве 0,03 кг каждую неделю. Степень выживаемости при третьей стадии рака толстой кишки у них увеличилась примерно на 46 процентов. Специалисты отмечают, что речь идёт о миндале, грецких орехах, фундуке, кешью и плодах пекана. Арахис сюда не входит, потому что относится к семейству бобовых.

По словам ведущего автора статьи Теридайо Фаделу, такие результаты указывают на то, что если правильно питаться и вести здоровый образ жизни, можно побороть даже такое заболевание, как рак толстой кишки. Ранее было доказано, что понижают риск смертности у таких больных снижение потребления сахара и подслащенных напитков, а также высокая физическая активность, как сообщает «Версия.Инфо».