Ученые нашли способ уберечь неродившихся малышей от аллергии

Ученые из США нашли способ оберегать неродившихся малышей от аллергии в будущем. Научно обоснованные советы медиков опубликованы в журнале PLoS Medicine.

По данным Всемирной организации по борьбе с аллергией и ВОЗ, около трети всех людей на Земле имеют различные формы аллергических реакций. Примерно 2\3 аллергиков страдает от сезонных проявлений недуга, а прочие - от хронических.

Среди биологов существует теория, что человечество подвержено аллергии из-за чрезмерно чистых условий проживания. Таким образом иммунитет не имеет возможности с детства научиться правильно распознавать вредоносные микроорганизмы от безопасных частиц.

Сотрудница университета Джона Хопкинса в городе Балтимор Ванесса Гарсия-Ларсен утверждает, что вместе с коллегами нашла первые доказательства "гигиенической гипотезы". Они предположили, что предпосылки к аллергии могут развиваться уже в чреве матери. Свидетельства тому эксперты нашли в более 400 исследованиях, проведенных среди 1,5 миллиона женщин и их детей.

Медики считают, что существенное влияние на иммунитет к аллергии оказывает питание беременных. Однако ни животные, ни растительные продукты практически не оказали эффекта. А вот после употребления матерями рыбьего жира и различных пробиотиков у детей на 30% реже обнаруживали аллергии и на 22% - хронических кожных заболеваний.

Авторы исследования отмечают, что рыбий жир ослабляет иммунитет, а бактериальные добавки помогают ему узнавать полезные и вредные вещества. Благодаря этому младенец появляется на свет с лучшей подготовкой к внешним биологическим угрозам.