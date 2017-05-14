Ученые: Купание в море грозит развитием болезней

Ученые пришли к выводу, что купание в морях грозит людям развитием множества болезней. Результаты исследований разместили в статье для научного издания International Journal of Epidemiology.

Специалисты из Экстерского универстита проанализировали 19 докладов о зависимости между погружением в морскую воду и появлением недугов. Эти данные собирали в США, Австралии, Норвегии, Новой Зеландии, Великобритании, и Дании на основе медицинских показателей порядка 120 тысяч пациентов.

Во время изучения документов эксперты обнаружили, что любители купаться в море в два раза чаще страдают от нарушений слуха. У 29% повышалась вероятность заболеваний желудочно-кишечного тракта. Есть и другие, менее подтвержденные, нарушения здоровья. По мнению исследователей, причиной вредного влияния морей могут быть инфекционные бактерии, которые проникают в крупные водоёмы вместе со сточными водами. В будущем они намерены проверить эту возможность эпидемиологическими исследованиями, призванными выявить провокаторов опасных симптомов.