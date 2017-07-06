В Чехии за три недели от гриппа скончались 50 человек

В Чехии за последние три недели грипп унес жизнь 50 человек. Об этом накануне объявила пресс-служба Государственного медицинского института.

Эпидемия привела к госпитализации больных по всей стране. 199 из них страдают от тяжелой формы или имеют осложнения. По официальным данным, всего зафиксировано 1,95 тысячи заболевших на каждые 100 тысяч местного населения. Многие лечебные заведения находятся в карантинном режиме.

В пресс-релизе уточняется, что самый тяжелый удар пришелся по чехам пожилого возраста. Из полусотни покойных 43 человека относились к категории старше 60 лет. У этих людей грипп зачастую усиливался другими недугами. Остальные пациенты - от 25 до 59.

По прогнозам экспертов, пик эпидемии уже прошел, и в дальнейшем угроза заболевания снизится. Предполагается, что опасный уровень будет сохраняться ещё несколько недель. Стоит отметить, что в минувшем году примерно в эту же пору произошел аналогичная вспышка. Она длилась порядка восьми недель и загубила 114 граждан.