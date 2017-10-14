В России ученые разработали способ повысить свертываемость крови при травмах

В России ученые из Университета ИТМО разработали инновационный способ повысить свертываемость при обильных кровотечениях. Об этом СМИ сообщил Андрей Дроздов и лаборатории SCAMT.

Российские эксперты изобрели особые наночастицы с тромбином, направляемые магнетизмом. Препарат вводится внутривенно и помогает организму быстрее свернуть клетки крови в ране при помощи вышеназванного фермента. Во время разработки основной сложностью стала локализация действия вещества непосредственно в месте повреждения сосудов. Без надежного средства контроля тромбы грозили распространиться по всему организму. Эту проблему решили при помощи минерала магнетита, который можно вручную сопроводить к нужному участку, управляя внешним магнитным полем.

По словам Андрея Дроздова, изобретение уже испытали в борьбе с внутренним кровотечением на образцах кровяной плазмы, помещенных в тестовую модель сосуда. Согласно результатам эксперимента, новый способ позволяет ускорить свертывание в 6,5 раз и снизить кровопотерю в 15 раз. Вскоре специалисты планируют создать установки для аппаратов МРТ, которые будут точно локализовать поврежденные участки и отправлять к ним нанолекарство.

В то же время сотрудник Института органической химии РАН Владимир Яровенко не считает целесообразным использование магнитных частиц в этой сфере медицины. По его мнению, гораздо эффективнее методика работает против онкологических заболеваний - и этим уже пользуются на Западе.