Ученые выяснили, что чай каркаде полезен для женского здоровья

Американские исследователи назвали чай каркаде источником женской молодости и красоты. Именно этот чай способен не только продлить молодость, но и помогать при женских проблемах со здоровьем.

Ученые из США совместно с диетологами во время эксперимента с добровольцами смогли определить, что чай каркаде, который обладает приятным вкусом и необычным красноватым цветом, является настоящим эликсиром для женского здоровья. Как оказалось, именно каркаде может заменить обезболивающие препараты при менструальных болях.

Чай из лепестков гибискуса способен полностью убрать болевые синдромы в области низа живота и даже поясницы, а при регулярном питье каркаде можно насовсем избавиться от неприятного ПМС.