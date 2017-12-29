Эксперты ответили, можно ли заболеть из-за переохлаждения

Большинство людей считают, что холодная погода и излишняя прохлада в помещении имеют одинаковые последствия – вероятность получить вирусную инфекцию. Врачи отмечают, что частично так и есть, как сообщает VladTime.

Зима является своеобразным гриппозным «цветником» практически каждый год, из-за чего люди стараются всё время закрывать окна. Однако эксперты подчёркивают, что вообще холодный воздух не вредит, если только не дышать им всё время. Из-за холода замерзают иммунные клетки, которые не могут в таком состоянии больше защищать организм от инфекций. Также из-за этого люди почти не бывают на улице и занимаются бесконечно обогревом помещения.

Однако в закрытом пространстве часто всё равно находится кто-то уже заболевший. Влажность воздуха низкая, потому при чихе или кашле вирус в буквальном смысле «повиснет» в воздухе, дожидаясь человека, проходящего мимо. Потому важно предпринимать меры предосторожности, однако стоит и помнить о риске заболеть, даже никуда не выходя.