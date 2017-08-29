Эксперты: Чтобы похудеть, нужно питаться качественными продуктами

Специалисты в области диетологии заявили, что для того, чтобы похудеть, нужно питаться более качественными продуктами. Это более важно, чем постоянно ограничивать себя в калориях, как сообщает VladTime.

Эксперты из Нью-Йорка 1 год наблюдали за тем, как 609 человек теряют вес. Одна группа не употребляла высококалорийные продукты, в итоге похудев в пределах всего 9-12 килограммов. Участники же второй предпочитали выбирать еду по свежести и такую, где отсутствовали различные добавки. Этот метод показал большую эффективность.

Специалисты пояснили, что «химия» в продуктах, даже если они не слишком калорийные, заставляет набирать вес. Чтобы действительно похудеть, нужно иметь в рационе только такую еду, где нет подобного рода добавок. Ранее эксперты также подчёркивали важность приготовления продуктов в домашних условиях, поскольку так она сохраняет больше полезных свойств для организма человека.