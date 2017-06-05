Эксперты: Чтобы не было массовых расстрелов, нужно лучше лечить

В США в связи с фактами недавних массовых расстрелов, осуществляемых некоторыми неуравновешенными личностями, президент Дональд Трамп заявил, что нужно открывать больше психиатрических больниц. Однако специалисты, обсудив этот вопрос, пришли к выводу, что дело не только в этом, но и в недостаточном лечении.

Также специалисты отмечают, что агрессивное поведение и причинение вреда человеку зависит непосредственно от характера заболевания. Не все психически больные люди возьмут в руки оружие, потому за некоторыми достаточно только вести надзор, а не закрывать их в больницах. Другое дело – это то, что важно не допустить, чтобы пистолет попал в руки неуравновешенной личности.

Эксперты отмечают, что очень много зависит от качества лечения. Зачастую в психиатрических больницах не слишком разбираются с диагнозами, а практически «стригут всех под одну гребёнку». Специалисты подчёркивают, что это в итоге и приводит к случаям массовых расстрелов, как сообщает «Версия.Инфо».