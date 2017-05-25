Ученые выявили вызывающие камни в почках продукты

Группа западных ученых выявила продукты, которые могут спровоцировать развитие камней в почках. Исследование показало, что опасность представляют соль, красное мясо и кофеин.

Высокая концентрация соли приводит к серьёзным проблемам. Прежде всего, эта пищевая добавка препятствует нормальной проходимости жидкости, что приводит к осложнениям в выделительной системе. Когда организм не успевает обработать соль, она накапливается в почках и кишечнике. Этот же эффект свойственен и для морепродуктов.

Красное мясо содержит жиры и белки, которые также вредят человеку. Не последнюю роль в этом играет пурин и мочевая кислота, которые в больших количества скапливаются в этом продукте. Кофе же ускоряют работу почек, что тоже повышает риск образования камней. Кроме того, стоит избегать кофеиносодержащих энергетиков и газированных напитков. Они грозят почечной недостаточностью. Людям, следящим за своим здоровьем, следует ограничить употребление вышеназванной пищи и напитков.