Учёные: ходить в туалет нужно голыми

Американские учёные заявили, что ходить в туалет нужно голыми. Справление нужды без одежды решает проблемы со здоровьем и психикой.

Учёные пришли к выводу, что посещать туалет следует предварительно сняв всю одежду. Такой способ справления нужды доступен только членам африканских племён, оставшихся на первобытной стадии развития. Для человека, живущего в цивилизованной стране, голый поход в туалет недоступен. Между тем, это могло бы решить сразу несколько проблем со здоровьем и психикой.

Кожа человека без одежды отдыхает, никакие швы и резинки не давят на тело. Не нужно беспокоится о чистоте одежды, микробы и грязь из туалета не попадут на неё. В сидячем положении одежда может давить на живот и провоцировать проблемы с желудком. Другой важный плюс — принятие своего тела. Привычка несколько раз в день видеть себя голым поможет человеку принять свои недостатки и меньше стесняться себя.