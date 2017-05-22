Ученые: качественные продукты помогают худеть быстрее

Ученые доказали, что продукты высокого качества помогают людям худеть намного быстрее. Об этом заявила американский диетолог Майя Филлер.

Команда из Нью-Йорка провела исследования среди 609 человек с целью измерить эффективность потери веса. Подопытных разделили на две фокус-группы: участники одной отказались от высококалорийной еды. За год эксперимента они сбросили около 17%-22% своей массы, что в среднем составляет порядка 9-12 килограммов. Другой же группе предложили питаться свежими продуктами, не содержащими посторонних добавок. Этим респондентам удалось за аналогичный срок похудеть на 24%-31%.

По словам Майи Филлер, именно качество пищи играет существенную роль в процессе похудения. К примеру, многие ГМО, соли, насыщенные жиры и сахар провоцируют развитие ожирения. Поэтому желающие похудеть должны обращать внимание на наличие этих веществ в составе, чтобы избегать их употребления.