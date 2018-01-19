Владимир Ефимов объяснил важность офсетной сделки между Москвой и концерном «Биокад»

Руководитель московского ДЭПИР Владимир Ефимов в ходе проходившего в Сочи Российского инвестиционного форума отметил, чем важна первая в истории Российской Федерации офсетная сделка. Это соглашение было заключено между столицей и фармацевтическим концерном «Биокад», по его условиям город будет гарантированно приобретать медпрепараты у этого поставщика в ближайшую десятилетку. Об этом пишет портал BFM.RU.

По словам Владимира Ефимова, контракт весьма гибок, и по его условиям Москва обладает правом выбирать те лекарства, которые ей нужно в определенный момент. Чиновник отметил, что в скором времени по таким же условиям может быть объявлено еще два фармацевтических торга.

Также Владимир Ефимов рассказал BFM.RU, что в столице в этом году налог на движимое имущество действовать не будет. В городском ДЭПИР хотят предварительно проработать вместе с крупными компаниями вопрос того, чтобы льгота стимулировала предприятия к тому, чтобы они модернизировали свое имущество.