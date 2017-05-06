Врачи и фармацевты направили в Минобрнауки письмо с доказательствами эффективности препаратов "Материа Медика"

Крайнее возмущение высказали ученые, врачи-клиницисты и фармацевты России действиями Министерства образования и науки в отношении «Материа Медика». Компания давно зарекомендовала себя как надежный холдинг по выпуску действенных препаратов, основанных на современных отечественных разработках. Врачи назвали непрофессионализмом вручение ведомством так называемой «Антипремии» компании «Материа Медика», ее деятельность была обозначена как «распространение мифов и суеверий».

Ведущие врачи и профессора, которые проводили исследования эффективности препаратов «Колофорт», давно зарекомендовавших себя «Анаферона» и «Эргоферона» и многих других, считают, что таким образом пострадал не только имидж компании, но и их профессиональная репутация. Открытое письмо в адрес министра образования и науки России Ольге Васильевой в защиту коллег отправила Национальная ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий. Ассоциация объединяет 30 отечественных фармацевтических предприятий, и все они вступились за коллег, требуя объяснить, чем руководствовалось Министерство, устраивая травлю «Материа Медика». Эта «антипремия» ударила не только по холдингу, который поставляет лекарства и за рубеж, но и по репутации всей отечественной фарминдустрии и отразилась на российской науке. Подписавшие письмо полагают, что имя Минобрнауки было использовано для достижения коммерческих целей – кто-то заинтересован отодвинуть отечественную фармацевтику и пустить на рынок зарубежные компании с более дорогими лекарственными препаратами.

Как сообщает «Regnum», к возмущению фармацевтов присоединились и известные врачи, так, например, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии МГМСУ Алексей Самсонов; известный ученый уролог-андролог, профессор кафедры урологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Андрей Винаров и многие другие. Все они высказали крайнее возмущение действиями ведомства, заявив о том, что эффективность всех препаратов доказана, испытания прошли по международным стандартам, на базе российских и зарубежных клиник. Профессор Винаров не смог сдержать эмоций: «К сожалению, и в Минобрнауки нашей страны, по-видимому, есть свои Григории Родченковы», - с горечью воскликнул он.