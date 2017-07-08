Ученые выявили заразность смертельного слабоумия

Британские ученые выявили заразность смертельно опасной формы слабоумия. Такая статья опубликована в издании Science Alert.

Сотрудники университетского колледжа Лондона обнаружили, что развивающаяся у стариков деменция может распространяться через медицинские инструменты. Им стало известно о восьми зафиксированных случаях развития у пациентов церебральной амилоидной ангиопатии после перенесенной хирургической операции на мозгу. Недуг сопровождался мозговым кровотечением.

У людей, страдающих ЦАА, происходит поражение мозговых сосудов и накопление белков-амилоидов, которые, вероятно, способствуют возникновению болезни Альцгеймера. Но у заболевших ЦАА пока не выявляли существенных накоплений тау-белка, которое свойственно опасной форме деменции. Эта структура образует комки, которые препятствуют образованию микротрубочек, обеспечивающих транспортировку полезных веществ между клетками.

Исследователи предполагают, что зловредные белки попали в организмы восьми пациентов после использования хирургических инструментов. Они утверждают, что для предотвращения угрозы необходимо изобрести новые способы обеззараживания. Проблема состоит в том, что амилоиды не уничтожаются традиционными способами обработки, такими как кипячение, формальдегиды и высушивание.