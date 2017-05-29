Эксперт подтвердил опасность соли для здоровья

Эксперт по вопросам здоровья из США Карен Оуок напомнила об опасности соли. Она рассказала, сколько соли необходимо потреблять и почему опасно превышать норму.

Известный факт, что избыток соли плохо сказывается на давлении и кровеносной системе человека. Но это не все опасности «белой смерти». Выяснилось, что соль утолщает стенки камер сердца и провоцирует аритмию, сердечные приступы и даже инфаркты. Избыток соли вредит почкам, организм хуже справляется с воспалениями и инфекциями. Мозг реагирует на это повышенной выработкой гормонов стресса. Чтобы избежать проблем со здоровьем, эксперт рекомендует внимательно следить за потреблением соли.

Взрослому человеку достаточно 2/3 чайной ложки соли в день. Нестрашно, если человек потребляет меньше соли, для нормальной работы организма достаточно всего 500 мг в сутки. Опасность в том, что в современных продуктах есть много скрытой соли. Потребляя фаст-фуд, полуфабрикаты, выпечку человек может в десятки раз превысить дневную норму соли. Эксперт советует быть внимательнее и задумываться о своём рационе.