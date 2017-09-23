Стал известен финалист премии Минобрнауки за травлю гомеопатии в России

Объявление Министерством образования и науки финалистов премии «За верность науке», вызвало два скандала, имеющих прямое отношение к гомеопатии, пишет Версия.ру.

Печально известный «Меморандум №2 «О лженаучности гомеопатии» был опубликован некоторыми членами комиссии РАН примерно год назад. В документе никаких особых доказательств лженаучности гомеопатии представлено не было, что не помешало авторам документа рекомендовать всем официальным структурам в России игнорировать данное направление медицины, вплоть до полного запрета. Более того, еще в мае 2017 года Генпрокуратура РФ признала несостоятельность данного Меморандума, использование гомеопатических методов вполне законными.

Спустя год сторонники гомеопатии с удивлением узнали, что пресловутый меморандум номинирован на премию Минобрнауки «Лучший научно-популярный проект года». При этом обращает на себя внимание то, что в номинации это отражено как «коммуникационная кампания». Как пишет издание, сотрудники министерства наверняка знают, что «коммуникационная кампания» есть ничто иное, как «совокупность мероприятий, направленных на достижение конкретной маркетинговой цели». В связи с этим возникает резонный вопрос – что за маркетинговые цели преследовались в рамках травли гомеопатии? Возможно, здесь преследовались интересы крупных фармацевтических предприятий, которые почувствовали в гомеопатии нежелательного конкурента?

В пользу последней версии кстати свидетельствует еще один прокол Минобрнауки, вручившего «Антипремию» за «самый вредный лженаучный проект» одну из крупнейших отечественных компаний. Такой шаг просто выходит за рамки этики, причем даже если в министерстве были уверены в «лженаучности» гомеопатии. Разве только некие заказчики не поставили условие разрушить мешающую им отрасль любой ценой и в кратчайшие сроки.