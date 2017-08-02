"Доктор, у меня биткоины!" - в Москве оганизовали службу психологической помощи для майнеров

В Москве организовала службу неотложной психологической для криптовалютных майнеров. Об этом рассказали представители компании-организатора Blockchain Fund.

Предприятие специализируется на покупке и хранении различных криптовалют. После резкого снижения курса биткоина руководство посчитало, что у многих добытчиков на этом фоне могут возникнуть психологические расстройства. Ведь ещё в декабре ушедшего года за один биткоин предлагали около 20 тысяч долларов, а сейчас не найдется желающих купить его и за 7 тысяч. Таким образом, многие инвесторы разорились на вложениях в оборудование.

Владелец Blockchain Fund Адрей Карпухов сообщает, что отныне любой человек, ставший жертвой экономического явления, может позвонить на горячую линию, где эксперты помогут ему справиться со стрессом. Пострадавший расскажет психологу о произошедшем и получит соответствующие рекомендации, улучшающие самочувствие.

Елена Пиховкина - одна из специалистов, которые помогут пострадавшим. Она отмечает, что уже работала с людьми, расстроенными финансовыми трудностями. Так пациентами Елены Пиховкиной были бизнесмены, потерявшие крупные суммы в период кризиса в 2014 году, сопровождавшегося скачком курсов доллара и евро.