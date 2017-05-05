Ученые из США доказали пагубное влияние тусклого света на мозг

Ученые из США доказали, что тусклый свет пагубно влияет на эффективность работы органического мозга. Об этом они написали в статье для журнала Hippocampus.

Сотрудники Мичиганского университета провели эксперимент на крысах, которых поместили в условия нормального и слабого солнечного освещения. Эксперты отметили, что этот вид животных напоминает человека по распорядку дня: спят ночью и двигаются днем.

Результаты исследования показали, что у подопытных, живших при освещении около 30% от стандартного, в три раза упала активность участка мозга, именуемого гиппокамп. Эта доля участвует в сохранении воспоминаний. Недостаток активности проявился в памяти - крысы испытали сложности в прохождении лабиринта, который выучили до старта испытаний. Когда же контрольную группу поместили жить при нормальном свете - их показатели вернулись в норму. При этом срок восстановления был примерно равен периоду сумерек.

Исследователи утверждают, что уровень освещенности может влиять на когнитивные функции и структуру мозгов живых организмов, в частности, человека. Если эта теория верна, то многие люди проводят большую часть жизни в опасной для интеллекта обстановке.