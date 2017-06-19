В Пермском крае две девочки могут погибнуть от склероза

В Пермском крае сразу две маленькие девочки могут погибнуть от склероза. Лекарство, которое должно спасти жизнь малышкам, стоит около 2 млн рублей, потому благотворительный фонд "Дедморозим" начал сбор средств.

Как стало известно, в Пермском крае 7-летняя Нина и 2-летняя Вика страдают заболеванием, которое принято считать старческим. Из-за туберозного склероза у самой маленькой пациентки, Вики, наблюдаются астроцитома и рабдомиома, а у Нины участились эпилептические припадки, сейчас их может быть до 10 в день. Все лекарства, которые ранее девочки принимали, перестали оказывать должный эффект, из-за чего дети страдают.

Медики выразили надежду, что новый препарат "Афинитор" сможет помочь девочкам, ведь он способен на время приостановить рост опухолей и уменьшить их объем. Врачи отмечают, что опухоли никуда не исчезнут, однако девочки все же смогут жить. Проблема заключается в том, что общий объем препарата, требующегося девочкам, стоит около 2 млн рублей, а у родителей малышек таких денег нет.

В Минздраве Перми отметили, что ранее такой препарат не закупался, потому сейчас идут торги, а потом уже пройдет сама закупка. Весь это процесс может занять до нескольких месяцев, а в помощи девочки нуждаются уже сейчас. Благотворительный фонд "Дедморозим" открыл сбор средств и надеется, что жители Перми смогут спасти малышек.