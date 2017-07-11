В Хакасии зарегистрированы 9 случаев сальмонеллеза

В Хакасии были установлены 9 случаев заболевания сальмонеллезом. 6 из них, заболевание у детей.

Сальмонеллез является острым инфекционным заболеванием для человека и животного, вызванное сальмонеллами. Характеризуется развитием поражения желудочно-кишечного тракта и интоксикацией.

В 9-ти случаях заболевание сальмонеллезом связаны с употреблением в пищу яиц без должной обработки. Куплены яйца были в обычном магазине у сомнительного торговца. Возможен факт того, что яйца просто могли быть сырыми. Также, если они продолжительный срок хранились в холодильнике (2-3 недели), сальмонеллы могли попасть внутрь яйца через скорлупу, даже если она не повреждена. Не исключено, что инфекция могла быть и в курином мясе.

Если следовать правилам, которым советуют придерживаться специалисты управления Роспотребнадзора по Хакасии, заражение инфекцией можно не получить. Вот некоторые из них: не покупать мясо кур и яйца в местах, где вам не могут предоставить документы гарантирующие качество и безопасность продукции; не следует хранить яйца длительный срок; производить обработку яиц моющими средствами перед приготовлением; отказаться от употребления сырых яиц; мясо кур проваривать более 40 минут после кипения.

При признаках заражения инфекцией немедленно обращайтесь в больницу.