В Башкирии заработала мобильная стоматология. Передвижной комплекс на базе ПАЗ будет оказывать помощь в отдаленных селах республики.

Власти республики Башкортостан позаботились об обеспечении здоровья для населения в тех жилых точках на карте регионе, где отсутствуют многие врачи. Теперь по дорогам Башкирии будет колесить передвижной кабинет стоматолога.

Мобильный комплекс со всем необходимым оборудованием и лекарственными препаратами оборудован по самым современным стандартам на базе автобуса средней вместимости ПАЗ.

Отмечается, что своевременную помощь получат жители 18 районов Башкирии, которые расположены вдали от крупных городов региона России.

Сообщается, что стоматологи не только будут совершать лечение пациентов, но и выявлять методом аутофлуоресцентной диагностики онкологические заболевания, возникающие в ротовой полости больного.