Ростовский врач рискует потерять место работы из-за поста в Instagram

Врач скорой помощи из Ростова, который имеет многолетний опыт работы в медицине, может лишиться своей работы из-за поста в социальной сети Instagram.

2 февраля в СМИ города широко распространилась информация о враче, который приехал на вызов в состоянии алкогольного опьянения и не смог оказать необходимой помощи пациентке. Данная новость была подхвачена из Instagram одной из жительниц города. Она опубликовала гневный пост о недовольстве работы медицины, но послание девушки было принято иначе. Из-за чего опытный врач с 40-летним опытом и его напарница-фельдшер могут не только получить строгие выговоры, но и вовсе распрощаться со своей профессией.

Корреспондентам удалось получить официальные комментарии от самой автора скандального поста и глав врача подстанции скорой помощи в связи с произошедшим инцидентом.

Накануне вечером, врач Станислав Арустамов и фельдшер Нина Павловна получили вызов от пациентки, которая жаловалась на боли в животе.

Как сообщила девушка, медики установили факт пищевого отравления, после чего сделали пару уколов и отвезли в ЦГБ. Оказавшись в больнице, девушка обратилась с просьбой сделать ей капельницу, в то время как ее хотели положить в инфекционное отделение. На что она ответила отказом, а утром следующего дня выразила свою жалобу на данную систему в Instagram, но там не было никаких претензий к работникам скорой, которые честно выполнили свою работу.

В тот же день пациентка смогла узнать адрес подстанции, в которой работают голословно обвиненные медики и написала объяснительную, принеся при этом свои извинения. Со слов девушки, СМИ опозорили ее и медиков.