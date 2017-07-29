В США зафиксировали массовую эпидемию сезонного гриппа, приближающуюся к количественным показателям 2009 года. Так 26 января заявили в Центре по контролю и предупреждению заболеваний при американском правительстве.

Директор ведомства Дэн Джерниган обратил внимание, что количество инфицированных очень близко к цифре, которую зарегистрировали около восьми лет назад при вспышках "свиного гриппа". Сейчас грипп диагностируют у 6,6% пациентов, обращающихся в лечебные заведения. В 2009-м статистика демонстрировала 7,7%.

Он сообщает, что эпидемия разразилась три недели назад почти во всех штатах. Эксперт прогнозирует, что до весны болезнь перенесут до 34 миллионов человек. По его сведениям, во время сезонных эпидемий погибают около 56 тысяч американских граждан. Наиболее распространенным в этом году Дэн Джерниган называет штамм H3N2, который опаснее свиного из-за меньшей восприимчивости к вакцинированию.