В Москве крупного пациента оперировали сидя

В Москве крупного 250-килограммового пациента прооперировали сидя. В настоящее время мужчина уже выписан из больницы.

24 января в одной из клиник российской столицы провели операцию по удалению глаза. Необычным было то, что у пациента присутствовал лишний вес – 250 килограммов. Операцию необходимо было провести в кратчайшие сроки, так как заражение глаза могло привести к печальным последствиям.

Медики выдумали довольно эффективную схему. В лежачем положении у мужчины могли отказать легкие из-за скопившейся жидкости в полости во время операции. Пациент при таком весе мог запросто задохнуться на операционном столе. Поэтому его усалили на кушетку и в таком сидячем положении провели всю необходимую операцию.

Сообщается, что операция прошла успешно и уже на следующий день мужчину выписали для дальнейшего восстановления домой.